    Azərbaycan və Malayziya İKT sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    İKT
    • 18 noyabr, 2025
    • 17:30
    Azərbaycan və Malayziya İKT sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    Azərbaycan və Malayziya arasında informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, nazir Rəşad Nəbiyev Bakıda səfərdə olan Malayziyanın rabitə naziri Datuk Ahmad Fahmi Mohamed Fadzil ilə görüş keçirib. Görüşdə əməkdaşlıq məsələləri, xüsusilə 5G, data mərkəzləri və rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində təcrübə mübadiləsi, bu məqsədlə azərbaycanlı mütəxəssislərin qısa zamanda Malayziyaya ezam olunması barədə razılıq əldə olunub.

    Rəşad Nəbiyev Malayziya

