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Азербайджан и Казахстан проложат по дну Каспия волоконно-оптические линии связи

Азербайджан и Казахстан проложат по дну Каспия волоконно-оптические линии связи В 2023 году начнется строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия по маршруту Казахстан-Азербайджан.
ИКТ
27 октября 2022 г. 13:21
Азербайджан и Казахстан проложат по дну Каспия волоконно-оптические линии связи

В 2023 году начнется строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия по маршруту Казахстан-Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Проект позволит обеспечить странам региона альтернативный доступ в интернет, а также расширить транзит трафика между Европой и Азией.

С казахстанской стороны партнером проекта выступит "Казахтелеком", с азербайджанской - компания AzerTelecom.

"Уже начаты работы по разработке высокоуровневого дизайна, затем последуют соответствующие исследования, позже - проектирование и непосредственное строительство "оптики" по дну Каспия", - сообщил Мусин.

Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиязань и составит более 340 километров. Резервный канал, протяженностью около 330 километров, будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.

Министр цифрового развития отметил, что все страны Центральной Азии заинтересованы в реализации проекта, так как наличие альтернативных маршрутов играет большую роль в предоставлении гарантированного доступа к интернету жителям.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan to build fiber-optic lines along bottom of Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan Xəzərin dibi ilə fiber-optik xətlər çəkəcək

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