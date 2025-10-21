Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в сфере ИКТ

Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы сотрудничества в сфере инноваций, цифровизации и ИКТ.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "Х".

Обсуждения состоялись в ходе встреч Р. Набиева с министром транспорта Казахстана Нурланом Сауранбаевым, советником президента этой страны Асель Жанасовой и заместителем премьер-министра РК – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым в Астане.

В рамках встреч Р. Набиев ознакомился с деятельностью инновационного центра "Астана Хаб", обсудил возможности обмена опытом в сфере цифрового развития, расширение сотрудничества в области решений цифрового правительства, искусственного интеллекта, кибербезопасности, космических технологий.