Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в сфере ИКТ

    ИКТ
    • 21 октября, 2025
    • 09:50
    Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в сфере ИКТ

    Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы сотрудничества в сфере инноваций, цифровизации и ИКТ.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "Х".

    Обсуждения состоялись в ходе встреч Р. Набиева с министром транспорта Казахстана Нурланом Сауранбаевым, советником президента этой страны Асель Жанасовой и заместителем премьер-министра РК – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым в Астане.

    В рамках встреч Р. Набиев ознакомился с деятельностью инновационного центра "Астана Хаб", обсудил возможности обмена опытом в сфере цифрового развития, расширение сотрудничества в области решений цифрового правительства, искусственного интеллекта, кибербезопасности, космических технологий.

    Минцифры Рашад Набиев Астана кибербезопасность
    Фото
    Azərbaycan və Qazaxıstan İKT sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, Kazakhstan discuss digital and tech cooperation

    Последние новости

    10:44

    Парламент Армении отклонил заявление оппозиции о национальном кризисе

    В регионе
    10:36
    Фото

    Представители 21 страны примут участие в юбилее НАНА

    Наука и образование
    10:30

    В Новой Зеландии более 10 тыс. домов остались без света из-за шторма

    Другие страны
    10:25

    В Гяндже проходит конференция о роли религиозных деятелей в инклюзивном обществе

    Религия
    10:23

    Мэр Гюмри арестован на два месяца

    В регионе
    10:20

    Цена золота снизилась под влиянием нескольких факторов

    Финансы
    10:19
    Фото

    Эмин Амруллаев встретился с азербайджанскими студентами в США

    Наука и образование
    10:18

    МВФ: Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2026 году достигнут $11,9 млрд

    Финансы
    10:10

    За 9 месяцев на "горячую линию" TƏBİB поступило более 110 тыс. звонков

    Здоровье
    Лента новостей