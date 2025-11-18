Азербайджан и Иран обсудили создание рабочей группы в сфере ИКТ
ИКТ
- 18 ноября, 2025
- 18:54
Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с министром связи и информационных технологий Ирана Саттаром Хашеми, который находится с визитом в Азербайджане для участия во Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25).
Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили создание рабочей группы по укреплению сотрудничества между двумя странами в сфере ИКТ.
Также министры обсудили возможности двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам расширения нормативно-правовой базы для укрепления партнерства.
На встрече было принято решение продолжить успешное сотрудничество, достигнутое в последнее время между двумя странами в сфере ИКТ, особенно в области координации частот.
