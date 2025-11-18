Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Азербайджан и Иран обсудили создание рабочей группы в сфере ИКТ

    ИКТ
    • 18 ноября, 2025
    • 18:54
    Азербайджан и Иран обсудили создание рабочей группы в сфере ИКТ

    Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с министром связи и информационных технологий Ирана Саттаром Хашеми, который находится с визитом в Азербайджане для участия во Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25).

    Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили создание рабочей группы по укреплению сотрудничества между двумя странами в сфере ИКТ.

    Также министры обсудили возможности двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам расширения нормативно-правовой базы для укрепления партнерства.

    На встрече было принято решение продолжить успешное сотрудничество, достигнутое в последнее время между двумя странами в сфере ИКТ, особенно в области координации частот.

    Azərbaycan və İran İKT sahəsində işçi qrupun yaradılmasını müzakirə edib

