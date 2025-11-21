Азербайджан и Ирак подписали протокол по FM-радиовещанию
ИКТ
- 21 ноября, 2025
- 12:28
Азербайджан и Ирак подписали протокол, касающийся FM-радиовещания.
Об этом сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта.
Документ был подписан в рамках встречи представителей двух стран на Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций в Баку.
Стороны обсудили вопросы координации с учетом положений Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2023 году в Багдаде. В ходе переговоров были согласованы частоты и технические параметры существующих и планируемых станций, после чего подписан соответствующий протокол.
Также было принято решение продолжить сотрудничество по указанным направлениям.
