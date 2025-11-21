Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Азербайджан и Ирак подписали протокол по FM-радиовещанию

    ИКТ
    • 21 ноября, 2025
    • 12:28
    Азербайджан и Ирак подписали протокол, касающийся FM-радиовещания.

    Об этом сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта.

    Документ был подписан в рамках встречи представителей двух стран на Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций в Баку.

    Стороны обсудили вопросы координации с учетом положений Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2023 году в Багдаде. В ходе переговоров были согласованы частоты и технические параметры существующих и планируемых станций, после чего подписан соответствующий протокол.

    Также было принято решение продолжить сотрудничество по указанным направлениям.

    Азербайджан Ирак протоколы
    Azərbaycan və İraq FM radio yayımı ilə bağlı protokol imzalayıb
    Azerbaijan, Iraq sign protocol on FM broadcasting

