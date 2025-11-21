İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Azərbaycan və İraq FM radio yayımı ilə bağlı protokol imzalayıb

    İKT
    • 21 noyabr, 2025
    • 12:00
    Azərbaycan və İraq FM radio yayımı ilə bağlı protokol imzalayıb

    Azərbaycan və İraq arasında FM radio yayımı ilə bağlı protokol imzalanıb.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, iki ölkənin nümayəndələri Bakıda keçirilən Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı çərçivəsində FM radioyayım stansiyalarının koordinasiyasına dair görüş keçirib.

    Müzakirələr zamanı 2023-cü ildə Bağdadda imzalanmış Anlaşma Memorandumunun müddəaları nəzərə alınaraq, iki ölkə arasında mövcud və planlaşdırılan FM radioyayım stansiyalarının tezlikləri və digər texniki parametrləri razılaşdırılıb, bununla bağlı protokol imzalanıb, qeyd olunan məsələlər üzrə əməkdaşlığın davam etdirilməsi qərara alınıb.

    İraq FM radio
    Foto
    Азербайджан и Ирак подписали протокол по FM-радиовещанию
    Foto
    Azerbaijan, Iraq sign protocol on FM broadcasting

    Son xəbərlər

    16:18

    Azərbaycanla Vyetnam arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib

    Digər
    16:17

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır

    Digər
    16:12

    Azərbaycan və İsrail arasında innovasiya sahəsində tərəfdaşlıq müzakirə olunub

    Biznes
    16:05

    Tunis Azərbaycandan neft alışını azaldıb

    Energetika
    16:05
    Foto

    Azərbaycan və Aİ-nin miqrasiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməsi müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    15:54

    Premyer Liqa: "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    15:49

    Dövlət Xidməti: İri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün strateji proqramların qəbulu gözlənilir

    Biznes
    15:45
    Foto

    Azərbaycanda Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Regional Akselerasiya Mərkəzi açılıb

    İKT
    15:39

    Rusiya Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinin zədələnməsinə görə təəssüfünü bildirib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti