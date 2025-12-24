В 7 селах Гаджигабула планируется проведение новой водопроводной сети

Поселок Муган Гаджигабульского района обеспечен бесперебойным снабжением питьевой водой.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), по этому случаю в поселке состоялась церемония открытия проекта питьевого водоснабжения.

В мероприятии приняли участие председатель ADSEA Заур Микаилов, первый заместитель председателя агентства Хайям Мамедов, глава Исполнительной власти Гаджигабульского района Севиндик Хатемов, депутат Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов и жители поселка.

Отмечается, что в поселке Муган проживают 5 843 человека, а суточная потребность в воде составляет 1 200 кубометров. В рамках проекта проложен водопровод протяженностью 5 тыс. метров, а также создана внутренняя распределительная сеть длиной около 20 км. В результате 890 частных жилых домов полностью обеспечены питьевой водой.

Кроме того, в Гаджигабульском районе в 2026 году планируется реализация проектов по улучшению водоснабжения сел Губалы, Таглы, Биринджи Удулу, Икинджи Удулу, Биринджи Пашалы, Икинджи Пашалы и Шорбачи. Также предусмотрено создание новой системы питьевого водоснабжения в селе Гарасу.