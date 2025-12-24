В 7 селах Гаджигабула планируется проведение новой водопроводной сети
- 24 декабря, 2025
- 19:36
Поселок Муган Гаджигабульского района обеспечен бесперебойным снабжением питьевой водой.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), по этому случаю в поселке состоялась церемония открытия проекта питьевого водоснабжения.
В мероприятии приняли участие председатель ADSEA Заур Микаилов, первый заместитель председателя агентства Хайям Мамедов, глава Исполнительной власти Гаджигабульского района Севиндик Хатемов, депутат Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов и жители поселка.
Отмечается, что в поселке Муган проживают 5 843 человека, а суточная потребность в воде составляет 1 200 кубометров. В рамках проекта проложен водопровод протяженностью 5 тыс. метров, а также создана внутренняя распределительная сеть длиной около 20 км. В результате 890 частных жилых домов полностью обеспечены питьевой водой.
Кроме того, в Гаджигабульском районе в 2026 году планируется реализация проектов по улучшению водоснабжения сел Губалы, Таглы, Биринджи Удулу, Икинджи Удулу, Биринджи Пашалы, Икинджи Пашалы и Шорбачи. Также предусмотрено создание новой системы питьевого водоснабжения в селе Гарасу.