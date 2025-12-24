Турецкая компания подписала контракт на $11 млн в рамках увеличения добычи на "Шах-Дениз"

Турецкая компания Hareket Project Transportation (HPT) подписала контракт на $11 млн на инженерно-технические, транспортные и крановые услуги для строительства компрессорной платформы Shah Deniz Compression.

Как сообщает Report, об этом сообщила турецкая Платформа публичного раскрытия информации.

Соглашение рассчитано на два года и охватывает комплекс услуг, включая инженерное сопровождение, транспортировку оборудования и работу кранов.

"В соответствии с нашим специальным уведомлением от 4 декабря 2025 года, компания подписала двухлетний контракт на предоставление инженерных, транспортных и крановых услуг для строительства морской компрессорной установки в Баку в рамках совместного проекта SOCAR и British Petroleum (BP) по увеличению мощности добычи природного газа. Общая стоимость контракта составляет $11 млн", - говорится в сообщении.

Консорциум "Шах-Дениз" в конце сентября 2025 года приступил к строительству компрессорной платформы SDC на месторождении. После завершения строительства платформа начнет компрессию газа с платформы Shah Deniz Alpha в 2029 году.

Стоимость проекта составляет $2,9 млрд. Его цель - обеспечить добычу низконапорных запасов газа, что позволит повысить коэффициент извлечения. Реализация проекта даст возможность дополнительно добыть и экспортировать около 50 млрд кубометров газа и 25 млн баррелей конденсата.