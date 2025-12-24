Верховный Меджлис утвердил бюджет Нахчыванской АР на 2026 год

Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики (АР) утвердил бюджет на 2026 год в третьем чтении.

Как сообщает местное бюро Report, постановление было принято на очередном заседании осенней сессии парламента автономии.

Так, в ходе обсуждений председатель комитета по экономической политике Эмин Шихалиев предоставил информацию о законопроекте "О бюджете Нахчыванской Автономной Республики на 2026 год".

Законопроект был принят в третьем чтении.

Отметим, что в документе доходы и расходы бюджета Нахчыванской АР на 2026 год прогнозируются в размере 483,2 млн манатов.

Согласно документу, 43,8% доходов, или 211,6 млн манатов, составят субсидии, выделяемые из централизованных расходов государственного бюджета, что на 74,1 млн манатов или 25,9% меньше по сравнению с показателем текущего года. Собственные доходы Нахчывана прогнозируются на уровне 271,6 млн манатов, что на 52,1 млн манатов или 23,7% больше по сравнению с текущим годом.