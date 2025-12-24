Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Верховный Меджлис утвердил бюджет Нахчыванской АР на 2026 год

    Внутренняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 20:19
    Верховный Меджлис утвердил бюджет Нахчыванской АР на 2026 год

    Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики (АР) утвердил бюджет на 2026 год в третьем чтении.

    Как сообщает местное бюро Report, постановление было принято на очередном заседании осенней сессии парламента автономии.

    Так, в ходе обсуждений председатель комитета по экономической политике Эмин Шихалиев предоставил информацию о законопроекте "О бюджете Нахчыванской Автономной Республики на 2026 год".

    Законопроект был принят в третьем чтении.

    Отметим, что в документе доходы и расходы бюджета Нахчыванской АР на 2026 год прогнозируются в размере 483,2 млн манатов.

    Согласно документу, 43,8% доходов, или 211,6 млн манатов, составят субсидии, выделяемые из централизованных расходов государственного бюджета, что на 74,1 млн манатов или 25,9% меньше по сравнению с показателем текущего года. Собственные доходы Нахчывана прогнозируются на уровне 271,6 млн манатов, что на 52,1 млн манатов или 23,7% больше по сравнению с текущим годом.

    Нахчыванская Автономная Республика Вехровный Меджлис проект бюджета 2026 год
    Ali Məclis Naxçıvanın gələnilki büdcəsini son oxunuşda qəbul edib

    Последние новости

    21:43

    WP: США намерены перестроить склады под центры содержания нелегальных мигрантов

    Другие страны
    21:41

    Президент клуба "Фенербахче" задержан в рамках расследования по делу о наркотиках

    Футбол
    21:39

    Ильхам Алиев: К сожалению, врагов у нас было намного больше, чем друзей

    Внутренняя политика
    21:32

    Президент: Говорившие "Карабах – это Армения, и точка" были вынуждены заявить "Карабах – это Азербайджан!"

    Внутренняя политика
    21:29

    В Турции задержана женщина, находившаяся в розыске 8 лет по подозрению в терроризме

    В регионе
    21:07

    Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    21:06
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    20:57
    Фото

    В Грозном состоялось открытие мемориальной плиты в память о жертвах крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    20:48

    Хикмет Гаджиев: Рано говорить об участии Азербайджана в миротворческой миссии в Газе

    Внешняя политика
    Лента новостей