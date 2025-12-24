Лейла Алиева приняла участие в мероприятии для детей в Центральном ботаническом саду

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Центральном ботаническом саду был организован праздник для детей.

Как сообщает Report, мероприятие было проведено при организации ИВ города Баку для несовершеннолетних, проживающих в интернатах. В рамках праздничной программы были представлены развлекательные мероприятия, игры и музыкальные программы. Детям были вручены различные подарки.

Затем Лейла Алиева вместе с детьми в рамках проекта Общественного объединения IDEA "Городская экология" (Urban Ecology) выпустила на территорию Центрального ботанического сада 10 белок, разведенных в Бакинском зоологическом парке.