Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Кавелашвили: Сотрудничество между Грузией и Азербайджаном содействует прочному миру в регионе

    Внешняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 18:48
    Кавелашвили: Сотрудничество между Грузией и Азербайджаном содействует прочному миру в регионе

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, в письме говорится:

    "Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент.

    Позвольте от имени грузинского народа и от своего имени выразить Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

    Под Вашим руководством Азербайджанская Республика достигла прочного мира, стабильности и весомых успехов, что является наглядным свидетельством Вашей дальновидности и самоотверженного служения на благо народа Азербайджана. Верю, что под Вашим руководством Азербайджан станет еще сильнее как внутри страны, так и на международной арене.

    Уверен, что образцовые дружеские отношения и прочное стратегическое партнерство между нашими народами будут укрепляться и расширяться и в предстоящие годы. Сотрудничество между Грузией и Азербайджаном играет роль краеугольного камня не только в развитии двусторонних связей, но и в содействии углублению региональной интеграции, прочному миру и стабильности на Южном Кавказе.

    Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в высшей ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – прочного мира и процветания".

    Михаил Кавелашвили президент Грузии Ильхам Алиев Поздравительное письмо
    Mixeil Kavelaşvili: Ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq davamlı sülhün təşviqi üçün təməl rolunu oynayır

    Последние новости

    20:02

    Турецкая компания подписала контракт на $11 млн в рамках увеличения добычи на "Шах-Дениз"

    Энергетика
    19:45
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в мероприятии для детей в Центральном ботаническом саду

    Внутренняя политика
    19:36
    Фото

    В 7 селах Гаджигабула планируется проведение новой водопроводной сети

    Инфраструктура
    19:32

    Названа ​​дата аукциона акций НБКО MJ Financial Services

    Финансы
    19:14

    Эрдоган: Растущий авторитет Азербайджана в регионе и на международной арене вызывает гордость

    Внешняя политика
    19:10

    Камбоджа и Таиланд начали переговоры по урегулированию конфликта

    Другие страны
    18:48

    Кавелашвили: Сотрудничество между Грузией и Азербайджаном содействует прочному миру в регионе

    Внешняя политика
    18:47
    Фото

    Микаил Джаббаров встретился с победителями IV конкурса Yüksəliş

    Бизнес
    18:35

    Закир Гасанов выразил соболезнования премьеру Ливии в связи с авиакатастрофой

    Внешняя политика
    Лента новостей