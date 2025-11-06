Азербайджан и фонды Персидского залива обсудили механизмы долгосрочного партнерства

Азербайджан обсудил со странами Персидского залива привлечение международных финансовых ресурсов и реализацию совместных инвестиционных инициатив в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".

"Мы провели встречу с делегациями Фонда развития Абу-Даби, Кувейтского фонда арабского экономического развития и Саудовского фонда развития. В ходе встречи мы представили подробную информацию о направлениях деятельности компаний в составе AZCON Holding, реализованных ими проектах и ​​планах на будущее. Также состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления совместного сотрудничества и формирования механизмов долгосрочного партнерства", - отметил министр.

Набиев добавил, что стороны также обсудили вопросы финансирования инновационных проектов в сфере телекоммуникаций, цифровизации и транспорта.