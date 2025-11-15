Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Азербайджан и ЕС обсудили расширения сотрудничества в сфере цифровой связи

    ИКТ
    • 15 ноября, 2025
    • 12:17
    Азербайджан и ЕС обсудили расширения сотрудничества в сфере цифровой связи

    Азербайджан и Европейский союз (ЕС) обсудили вопросы укрепления глобальной цифровой связи и расширения сотрудничества в данном направлении.

    Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддина Асадова с послом ЕС в Баку Марияной Куюнджич.

    На встрече также обсуждены вопросы подготовки к Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ), которая пройдет в Баку во второй половине ноября текущего года.

    Посол ЕС высоко оценила деятельность Азербайджана в сфере развития глобальной цифровой связи и содействия устойчивой цифровой трансформации и подтвердила поддержку инициатив страны в данном направлении.

    Асадов со своей стороны выразил готовность Азербайджана продолжать взаимовыгодное партнерство с ЕС в цифровой и транспортной сферах, подчеркнул важность дальнейшего углубления сотрудничества в рамках ВКРЭ.

    Azərbaycan Aİ ilə qlobal rəqəmsal bağlantının gücləndirilməsini müzakirə edib

