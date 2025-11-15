İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan Aİ ilə qlobal rəqəmsal bağlantının gücləndirilməsini müzakirə edib

    İKT
    • 15 noyabr, 2025
    • 11:27
    Azərbaycan Aİ ilə qlobal rəqəmsal bağlantının gücləndirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı (Aİ) arasında qlobal rəqəmsal bağlantının gücləndirilməsi və bu istiqamətdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə müzakirələr rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Saməddin Əsədovun Aİ-nin Azərbaycandakı səfiri Mariyana Kuyundziçlə keçirdiyi görüşdə baş tutub.

    Görüşdə Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına (WTDC) hazırlıq prosesi, qlobal rəqəmsal bağlantının gücləndirilməsi və Azərbaycan–Aİ əməkdaşlığının genişləndirilməsi istiqamətləri ətrafında müzakirələr aparılıb.

    Avropa İttifaqı Azərbaycanın qlobal rəqəmsal əlaqəliliyin inkişafı və dayanıqlı rəqəmsal transformasiyanın təşviqi sahəsindəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib, ölkənin bu istiqamətdə irəli sürdüyü təşəbbüslərə dəstəyini bir daha bəyan edib.

    Azərbaycan isə öz növbəsində Aİ ilə rəqəmsal və nəqliyyat sahələrində qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığı davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib. Həmçinin WTDC çərçivəsində bu əməkdaşlığın daha da zənginləşdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

    Azərbaycan Avropa İttifaqı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi WTDC-2025

    Son xəbərlər

    11:29

    Cənubi Koreyada logistika anbarı yanır

    Digər ölkələr
    11:27
    Foto

    Azərbaycan Aİ ilə qlobal rəqəmsal bağlantının gücləndirilməsini müzakirə edib

    İKT
    11:21

    İlham Əliyev: Fələstinə lazımi humanitar yardım göstərməyə davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    11:20

    Azərbaycanın millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci matçını keçirəcək

    Futbol
    11:18

    Azərbaycanda ayaqqabı istehsalı 8 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    11:16

    Bakıda qayıdış hüququna həsr edilən beynəlxalq elmi konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    11:13

    Azərbaycan XİN Fələstini təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:12

    Zahid Cəfərov: Qərbi azərbaycanlılara qarşı törədilmiş hadisə soyqırımı adlandırılmalıdır

    Xarici siyasət
    11:11

    Nigar Arpadarai COP30 çərçivəsində keçirilən parlament görüşündə iştirak edib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti