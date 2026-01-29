Азербайджан и Чад расширяют сотрудничество в сфере космических технологий

Космическое агентство Азербайджана "Азеркосмос" и регулирующий орган Чада по электронным коммуникациям и почте ARCEP подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах цифровой трансформации, инновационных центров и экспорта цифровых продуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеркосмос", основной целью документа является развитие экономического, промышленного, научного, технического и технологического сотрудничества в области спутниковых услуг и космической деятельности.

В соответствии с договоренностями стороны планируют взаимодействие по развитию космической экосистемы, стратегическому консалтингу, управлению радиочастотами и пр.

Кроме того, в рамках сотрудничества предусмотрено изучение бизнес-возможностей в сферах телекоммуникаций, видеовещания и услуг передачи данных, телепортов и наземных станций, а также реализация совместных инициатив в области геоинформационных технологий, искусственного интеллекта и сервисов наблюдения Земли.

Отдельное внимание в меморандуме уделено образованию и развитию человеческого капитала. В этом контексте планируется реализация образовательных программ для преподавателей и учащихся на базе Космической академии "Азеркосмос", организация летних школ, внедрение спутниковых программ для школ и осуществление других совместных образовательных проектов.