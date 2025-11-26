Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Азербайджан готовится к тестированию средств криптозащиты

    ИКТ
    • 26 ноября, 2025
    • 17:25
    Азербайджан готовится к тестированию средств криптозащиты

    В январе следующего года в Азербайджане начнется тестирование средств криптографической защиты.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Национального центра кибербезопасности Службы государственной безопасности (СГБ) Давуд Рустамов на II Международном мероприятии Caspian Innovation Forum 2025 в Баку.

    По его словам, в декабре в страну будут доставлены последние измерительные приборы: "Мы покупаем средства криптографической защиты из-за рубежа, и отечественные компании их используют. Но мы совсем не уверены, что в этих средствах криптографической защиты используется алгоритм шифрования IS-256, как указано. То есть, нам нужна тестовая среда".

    Он отметил, что в стране создана Лаборатория общих критериев Common Criteria в Национальном центре кибербезопасности. "Уверен, что тесты, которые будут проводиться в этой лаборатории, еще больше укрепят нашу среду безопасности и покажут, действительно ли средства криптографической защиты устойчивы. Даже наиболее передовые государства обеспечивают допуск этих решений на уровень критической инфраструктуры и национальной безопасности", - добавил Рустамов.

