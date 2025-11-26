İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Azərbaycan kriptoqrafik mühafizə vasitələrinin test olunmasına hazırlaşır

    İKT
    • 26 noyabr, 2025
    • 16:31
    Azərbaycan kriptoqrafik mühafizə vasitələrinin test olunmasına hazırlaşır
    Davud Rüstəmov

    Gələn ilin yanvar ayında Azərbaycanda kriptoqrafik mühafizə vasitələrin test olunmasına başlanılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) Milli Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin rəisi Davud Rüstəmov Bakıda keçirilən II Beynəlxalq "Caspian Innovation Forum 2025" tədbirində deyib.

    Onun sözlərinə görə, dekabrda artıq ən sonuncu ölçmə cihazları ölkəyə gətiriləcək: "Biz xaricdən kriptoqrafik mühafizə vasitəsi alırıq, buradakı şirkətlər onlardan istifadə edirlər. Amma biz heç əmin deyilik ki, o kriptoqrafik mühafizə vasitələrinin içərisində yazıldığı kimi, IS-256 şifrələmə alqoritmindən istifadə olunmasının təsdiqini bizə kim verəcək? Yəni, bizim test mühitinə ehtiyacımız var.

    Biz Milli Kibertəhlükəsizlik Mərkəzində "Common Criteria" Ümumi Meyarlar Laboratoriyasını qurmuşuq. Həmin laboratoriyada aparılacaq testlər əminəm ki, bizim təhlükəsizlik mühitimizi daha da gücləndirəcək, kriptoqrafik mühafizə vasitələrinin doğrudan da dayanıqlı olub-olmadığını göstərəcək. Hətta ən qabaqcılı dövlətlər "Common Criteria Evolution Assurance Level 4"dən yuxarı səviyyələrdə artıq kritik infrastruktur və milli təhlükəsizlik səviyyəsinə bu həllərin buraxılmasını təmin edirlər".

    Азербайджан готовится к тестированию средств криптозащиты

