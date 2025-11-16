Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    16 ноября, 2025
    ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует внедрить систему "умный аэропорт" в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    Как передает Report, об этом сообщил советник президента AZAL Афган Бахышов на проходящем в Баку Глобальном дне молодежи (GYC-25).

    По его словам, глобальное развитие технологий оказывает влияние и на авиационную отрасль: "Воздушная навигация сейчас очень широко используется в мире, включая Азербайджан. Сегодня нам нужно больше диспетчеров, специалистов в данном направлении. Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий призвано решать текущие задачи точнее, быстрее и с меньшими затратами".

    Он добавил, что во многих странах наметился тренд на "умные аэропорты", для создания которых необходимо внедрение ИКТ-решений.

    "В настоящее время мы работаем над внедрением системы "умный аэропорт" в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Мы сталкиваемся трудностями, но ИКТ- решения очень помогают нам в этом направлении. К примеру, данные решения могут облегчить контроль и сортировку багажа миллионов пассажиров, что делать вручную очень трудно. В итоге внедрение этой системы неизбежно", - отметил Бахышов.

    Əfqan Baxışov: "Heydər Əliyev Aeroportunda "ağıllı hava limanı" qurmaq planlaşdırılır"
    AZAL plans to introduce smart airport system at Heydar Aliyev International Airport

