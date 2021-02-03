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Авиарегулятор США проведет расследование из-за взрыва Starship

Авиарегулятор США проведет расследование из-за взрыва Starship Федеральное авиационное управление (FAA) США установит причины взрыва прототипа космического корабля Starship компании SpaceX в ходе испытаний.
ИКТ
3 февраля 2021 г. 08:23
Авиарегулятор США проведет расследование из-за взрыва Starship

Федеральное авиационное управление (FAA) США установит причины взрыва прототипа космического корабля Starship компании SpaceX в ходе испытаний.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя данного регулирующего органа.

По его словам, в ходе расследования выяснят причину неудачного запуска и возможные пути для повышения безопасности при дальнейшей работе над этой программой.

Представитель управления отметил, что «FAA будет осуществлять надзор за расследованием» неудачной посадки прототипа корабля Starship SN9 компании SpaceX, которая произошла во вторник, 2 февраля.

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Версия на азербайджанском языке İlon Maskın “Starship”i sınaq uçuşları zamanı partlayıb

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