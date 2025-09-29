Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Аслан Султанов: White Hill Capital диверсифицирует венчурное финансирование в Азербайджане

    ИКТ
    • 29 сентября, 2025
    • 13:27
    Аслан Султанов: White Hill Capital диверсифицирует венчурное финансирование в Азербайджане

    Приход венчурного фонда White Hill Capital в Азербайджан создаст возможности как для расширения инвестиционного портфеля перспективными проектами, так и для диверсификации среды венчурного финансирования в стране.

    Как сообщает Report, об этом заявил управляющий партнер фонда Аслан Султанов на церемонии подписания Учредительного соглашения между Агентством инноваций и цифрового развития и White Hill Capital о создании новой компании венчурного финансирования в Азербайджане. Подписание состоялось в рамках Инновационного саммита INMerge 2025, организованного PASHA Holding в Баку.

    По его словам, Азербайджан демонстрирует быстрое развитие в сфере инноваций и имеет сильный потенциал для интеграции местных стартапов на мировой рынок.

    Султанов добавил, что успешный инвестиционный опыт White Hill Capital в регионе предоставит новые возможности азербайджанским стартапам, еще больше разнообразит среду венчурного финансирования в стране и усилит конкурентоспособность.

    Он отметил, что основная цель фонда - поддержка конкурентоспособности местных стартапов на глобальном рынке.

    Отметим, что White Hill Capital - это региональный венчурный фонд, основанный в 2021 году в Казахстане, который в основном инвестирует в стартапы из стран Центральной Евразии.

    Лента новостей