İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Aslan Sultanov: "White Hill Capital" Azərbaycanda vençur maliyyələşməsini diversifikasiya edəcək"

    İKT
    • 29 sentyabr, 2025
    • 12:47
    Aslan Sultanov: White Hill Capital Azərbaycanda vençur maliyyələşməsini diversifikasiya edəcək

    "White Hill Capital" vençur fondunun Azərbaycana daxil olması həm investisiya portfelinin perspektivli layihələrlə genişlənməsinə, həm də ölkədə vençur maliyyələşməsi mühitinin diversifikasiyasına imkan yaradacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu fondun rəhbəri Aslan Sultanov Bakıda "PAŞA Holding"in təşkilatçılığı ilə keçirilən "INMerge 2025" İnnovasiya Sammitində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan innovasiya sahəsində sürətli inkişaf nümayiş etdirir və yerli startapların dünya bazarına inteqrasiyası üçün güclü potensialı var.

    A. Sultanov əlavə edib ki, "White Hill Capital"ın regiondakı uğurlu investisiya təcrübəsi Azərbaycan startaplarına yeni imkanlar qazandıracaq, ölkədə vençur maliyyələşməsi mühitini daha da müxtəlifləşdirəcək və rəqabət qabiliyyətini gücləndirəcək.

    O bildirib ki, fondun əsas məqsədi isə yerli startapların qlobal bazarda rəqabətədavamlılığını dəstəkləməkdir.

    INMerge2025 "White Hill Capital” PAŞA Holding Aslan Sultanov

    Son xəbərlər

    13:01

    "Ernst & Young": Dünya artıq iqlim dəyişikliyinin təsirləri ilə üzləşir

    Digər
    13:00

    Məhkəmə Saakaşvili ilə bağlı qərar verib, 9 milyon lari büdcəyə qaytarılacaq

    Region
    13:00

    Rafiq Məmmədhəsənov "Əmək" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    12:58

    Gəncədə MDB ölkələrinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Şurasının iclası keçirilib

    Fərdi
    12:55

    Baş nazir gələn ilin büdcə layihələri ilə bağlı qərar imzalayıb

    Daxili siyasət
    12:55

    İspaniya ABŞ-nin İsrailə silah daşıyan gəmilərinə qadağa tətbiq edib

    Digər ölkələr
    12:54

    "Sabah" Futbol Akademiyasında yeni təyinat olub

    Futbol
    12:53

    Gəncə terrorunda xəsarət alan Bəxtiyar Heydərli: Prezidentimizi görəndə çox həyəcanlandım

    Daxili siyasət
    12:50

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti