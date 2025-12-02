ASAN AI Hub будет сотрудничать с несколькими иностранными компаниями

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    02 декабря, 2025
    • 12:26
    Между платформой искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI Hub) и компаниями Apolitical, Breakthrough Social Enterprise и GenAI Works подписаны меморандумы о взаимопонимании.

    Как сообщает Report, церемония состоялась во время презентации платформы искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI Hub).

    Документы подписали директор Центра инноваций Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Вусал Рустемов и представители вышеуказанных компаний.

    Было отмечено, что это сотрудничество усилит интеграцию центра в международную инновационную экосистему.

