ASAN AI Hub будет сотрудничать с несколькими иностранными компаниями

Между платформой искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI Hub) и компаниями Apolitical, Breakthrough Social Enterprise и GenAI Works подписаны меморандумы о взаимопонимании.

Как сообщает Report, церемония состоялась во время презентации платформы искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI Hub).

Документы подписали директор Центра инноваций Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Вусал Рустемов и представители вышеуказанных компаний.

Было отмечено, что это сотрудничество усилит интеграцию центра в международную инновационную экосистему.