ASAN AI Hub будет сотрудничать с несколькими иностранными компаниями
ИКТ
- 02 декабря, 2025
- 12:26
Между платформой искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI Hub) и компаниями Apolitical, Breakthrough Social Enterprise и GenAI Works подписаны меморандумы о взаимопонимании.
Как сообщает Report, церемония состоялась во время презентации платформы искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI Hub).
Документы подписали директор Центра инноваций Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Вусал Рустемов и представители вышеуказанных компаний.
Было отмечено, что это сотрудничество усилит интеграцию центра в международную инновационную экосистему.
Последние новости
12:50
Завтра в Азербайджане ожидаются кратковременные осадкиЭкология
12:42
МВД Грузии: Во время разгона митингов не использовались опасные для здоровья веществаВ регионе
12:42
Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев не будут участвовать в чемпионате АзербайджанаИндивидуальные
12:42
Доходы Азербайджана от авиаперевозок приблизились к 3 млрд манатовБизнес
12:41
Депутат: Cнижение турпотока в Азербайджан следует тщательно изучитьТуризм
12:29
Доходы Азербайджана от деятельности магистральных газопроводов превысили 2 млрд манатовЭнергетика
12:27
Ульви Мехдиев: ASAN AI HUB внесет вклад в экономику, науку и госуправлениеИКТ
12:26
Фото
ASAN AI Hub будет сотрудничать с несколькими иностранными компаниямиИКТ
12:18