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Apple выпустила обновление для защиты от шпионского ПО Pegasus

Apple выпустила обновление для защиты от шпионского ПО Pegasus Компания Apple выпустила аварийный программный патч, связанный с первым выявленным случаем «нулевого клика»
ИКТ
14 сентября 2021 г. 11:37
Apple выпустила обновление для защиты от шпионского ПО Pegasus

Компания Apple выпустила аварийный программный патч, связанный с первым выявленным случаем «нулевого клика»

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, обновление устраняет уязвимость системы безопасности, позволяющую хакерам напрямую заражать iPhone и другие устройства Apple без каких-либо действий со стороны пользователя.

«Уязвимость была обнаружена исследователями шпионского ПО из Citizen Lab Университета Торонто», — отмечается в сообщении.

Специалисты считают, что ей подвержены устройства Apple iOS, MacOS и WatchOS.

Шпионская программа Pegasus была разработана израильской компанией NSO Group. Ранее сообщалось, что с ее помощью были взломаны телефоны политиков и журналистов по всему миру. Вредоносный софт имел доступ к местоположению, паролям, сохраненным учетным данным, а также камере и микрофону электронных устройств. Предполагается, что Pegasus использовал найденную в iPhone уязвимость и незаметно скомпрометировал устройства.

Заражение было обнаружено после того, как журналист агентства Al Jazeera Тамер Алмисшал заподозрил, что его телефон был взломан, и пригласил Citizen Lab провести расследование. Ссылаясь на доказательства, найденные в ходе аналогичных атак с участием Pegasus, Citizen Lab заявила, что основная часть взломов была осуществлена клиентами NSO, включая правительства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

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Версия на английском языке Apple releases update against Pegasus spyware

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