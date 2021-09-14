Apple выпустила обновление для защиты от шпионского ПО Pegasus

Компания Apple выпустила аварийный программный патч, связанный с первым выявленным случаем «нулевого клика»
Как передает Report со ссылкой на
«Уязвимость была обнаружена исследователями шпионского ПО из Citizen Lab Университета Торонто», — отмечается в сообщении.
Специалисты считают, что ей подвержены устройства Apple iOS, MacOS и WatchOS.
Шпионская программа Pegasus была разработана израильской компанией NSO Group. Ранее сообщалось, что с ее помощью были взломаны телефоны политиков и журналистов по всему миру. Вредоносный софт имел доступ к местоположению, паролям, сохраненным учетным данным, а также камере и микрофону электронных устройств. Предполагается, что Pegasus использовал найденную в iPhone уязвимость и незаметно скомпрометировал устройства.
Заражение было обнаружено после того, как журналист агентства Al Jazeera Тамер Алмисшал заподозрил, что его телефон был взломан, и пригласил Citizen Lab провести расследование. Ссылаясь на доказательства, найденные в ходе аналогичных атак с участием Pegasus, Citizen Lab заявила, что основная часть взломов была осуществлена клиентами NSO, включая правительства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.