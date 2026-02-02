Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Apple в январе потеряла 8% доли на рынке мобильных устройств Азербайджана

    Доля Samsung на рынке мобильных устройств Азербайджана в январе 2026 года составляла 28,77%.

    Как сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter, это на 3,57 процентных пункта (п.п.) больше, чем в декабре 2025 года, и на 0,61 п.п. ниже показателя годом ранее.

    На втором месте Xiaomi с рыночной долей 21,56%, что на 2,66 п.п. больше, чем в прошлом месяце, и на 2,85 п.п. меньше, чем годом ранее.

    Apple заняла третье место с долей рынка 20,87%, что на 1,87 п.п. меньше, чем в декабре 2025 года, и на 2,01 п.п. меньше, чем годом ранее. Таким образом, доля рынка компании за месяц снизилась на 8%.

    Доля неназванных брендов, занявших четвертое место, снизилась на 3,47 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и увеличилась на 3,39 п.п. по сравнению с прошлым годом, составив 19,48%.

    apple доля рынка Азербайджан
    "Apple" ötən ay Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 8 %-ni itirib
    Apple loses 8% of its share in Azerbaijan's mobile device market
