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Apple удалит из App Store более 180 программ

Apple удалит из магазина приложений App Store более 180 программ

Американская корпорация Apple удалит из магазина приложений App Store более 180 программ, связанных с курением электронных сигарет или вейпингом. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции компании.

По его данным, компания удалит принадлежащие производителям электронных сигарет приложения, с помощью которых владельцы могут регулировать работу своих вейпов. Кроме того, Apple уберет из своего магазина приложений программы с новостями, посвященными культуре курения электронных сигарет, а также связанные с вейпингом игры.

Портал отмечает, что в июне американская корпорация перестала размещать на своей онлайн-платформе новые приложения, пропагандирующие курение электронных сигарет. "Мы серьезно следим за тем, чтобы App Store оставался местом, которому пользователи, особенно молодежь, могли доверять при загрузке приложений, - заявили в Apple. - Мы постоянно проводим оценку приложений и ориентируемся на последние данные для того, чтобы исключить риски здоровью и благополучию наших пользователей".

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила 1 трлн долларов, но к настоящему времени снизилась примерно до 960 млрд долларов.

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