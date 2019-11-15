Apple удалит из App Store более 180 программ

Американская корпорация Apple удалит из магазина приложений App Store более 180 программ, связанных с курением электронных сигарет или вейпингом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции компании.

По его данным, компания удалит принадлежащие производителям электронных сигарет приложения, с помощью которых владельцы могут регулировать работу своих вейпов. Кроме того, Apple уберет из своего магазина приложений программы с новостями, посвященными культуре курения электронных сигарет, а также связанные с вейпингом игры.

Портал отмечает, что в июне американская корпорация перестала размещать на своей онлайн-платформе новые приложения, пропагандирующие курение электронных сигарет. "Мы серьезно следим за тем, чтобы App Store оставался местом, которому пользователи, особенно молодежь, могли доверять при загрузке приложений, - заявили в Apple. - Мы постоянно проводим оценку приложений и ориентируемся на последние данные для того, чтобы исключить риски здоровью и благополучию наших пользователей".

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила 1 трлн долларов, но к настоящему времени снизилась примерно до 960 млрд долларов.