    ИКТ
    • 29 января, 2026
    • 15:58
    AmCham предложила создать Универсальный сервисный фонд для развития интернета в регионах

    Американская торговая палата (AmCham) считает важным создание в Азербайджане Универсального сервисного фонда для расширения сети в регионах, не обеспеченных услугами широкополосного интернета.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете AmCham "Белая бумага – 2025".

    Согласно документу, для повышения доступности широкополосного интернета в этих регионах необходимо внедрить механизмы стимулирования и субсидирования как операторов связи, так и для пользователей.

    По мнению экспертов AmCham, в целях повышения региональной конкурентоспособности и улучшения цифровой доступности следует усилить координацию с соседними странами, в том числе за счет развития региональных инициатив по подключению - таких как волоконно-оптические магистрали и интернет-обменные пункты (IXP).

    В отчете подчеркивается, что несмотря на национальные инициативы, цифровое неравенство в сельских районах страны по-прежнему сохраняется, а охват широкополосным интернетом остается ограниченным. Такая ситуация ослабляет экономическую инклюзивность, ограничивает доступ к онлайн-сервисам и углубляет межрегиональные различия. Одновременно отсутствие устойчивой региональной цифровой интеграции повышает риски того, что Азербайджан окажется вне глобальных цифровых цепочек создания стоимости.

    AmCham Azerbaijan "Белая бумага – 2025" широкополосный интернет
    Azərbaycanda genişzolaqlı internet üçün Universal Xidmət Fondunun yaradılması təklif edilir
