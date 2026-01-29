Azərbaycanda genişzolaqlı internet üçün Universal Xidmət Fondunun yaradılması təklif edilir
- 29 yanvar, 2026
- 15:09
Azərbaycanda genişzolaqlı internet xidməti ilə təmin olunmayan bölgələrdə şəbəkənin genişləndirilməsini prioritetləşdirmək məqsədilə Universal Xidmət Fondunun yaradılması təklif olunur.
"Report" xəbər verir ki, bu təkliflə Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatası ("AmCham") dərc etdiyi "Ağ sənəd 2025" adlı hesabatında çıxış edir.
Sənəddə bildirilir ki, həmin bölgələrdə genişzolaqlı internetin əlçatanlığını artırmaq üçün operatorlar və istifadəçilər üçün təşviq və subsidiya mexanizmləri tətbiq olunmalıdır. "AmCham" ekspertlərinin fikrincə, regional rəqabətqabiliyyətliliyin artırılması və rəqəmsal əlçatanlığın yaxşılaşdırılması məqsədilə qonşu ölkələrlə koordinasiya gücləndirilməli, o cümlədən fiber-optik magistrallar və İnternet Mübadilə Mərkəzləri (IXP) kimi regional bağlantı təşəbbüsləri inkişaf etdirilməlidir.
Hesabatda vurğulanır ki, milli təşəbbüslərə baxmayaraq, kənd yerlərində rəqəmsal bərabərsizlik hələ də qalmaqdadır və genişzolaqlı internetin əhatə dairəsi məhduddur. Bu vəziyyət iqtisadi inklüzivliyi zəiflədir, onlayn xidmətlərə çıxışı məhdudlaşdırır və regionlararası fərqləri dərinləşdirir. Eyni zamanda, fasiləsiz regional rəqəmsal inteqrasiyanın olmaması Azərbaycanın qlobal rəqəmsal dəyər zəncirlərindən kənarda qalması riskini artırır.