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Amazon грозит 425 млн долларов штрафа за нарушения в сфере защиты данных

Amazon грозит 425 млн долларов штрафа за нарушения в сфере защиты данных Такое решение приняла Национальная комиссия по защите данных Люксембурга (CNPD)
ИКТ
14 июня 2021 г. 09:22
Amazon грозит 425 млн долларов штрафа за нарушения в сфере защиты данных

Американскому интернет-ритейлеру Amazon.com Inc. грозит штраф в размере 425 млн долларов США за нарушение европейских практик в сфере защиты данных.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Такое решение, по словам источников, приняла Национальная комиссия по защите данных Люксембурга (CNPD) - основной регулирующий орган для Amazon в Европе, поскольку штаб-квартира компании находится именно в Люксембурге.

Регулятор обвиняет Amazon в нарушении Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) Евросоюза в части сбора и использования пользовательской информации. Обвинения не касаются облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), отметил один из источников.

Для того, чтобы решение CNPD вступило в силу, оно должно получить одобрение регуляторов остальных 26 стран Евросоюза. Штраф в размере 425 млн долларов США станет крупнейшим в ЕС за нарушения в сфере защиты данных.

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