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Али Абдуллаев уволен из Министерства цифрового развития и транспорта

Али Абдуллаев уволен из Министерства цифрового развития и транспорта "Первый заместитель министра цифрового развития и транспорта Али Абдуллаев больше не работает в министерстве, так как по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева должность первого заместителя министра была упразднена".
ИКТ
25 мая 2022 г. 18:43
Али Абдуллаев уволен из Министерства цифрового развития и транспорта

"Первый заместитель министра цифрового развития и транспорта Али Абдуллаев больше не работает в министерстве, так как по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева должность первого заместителя министра была упразднена".

Об этом Report сообщил советник министра Рашад Байрамов.

Напомним, что по распоряжению главы государства Фарид Ахмедов, Самир Мамедов и Джавид Гурбанов назначены заместителями министра цифрового развития и транспорта Азербайджана. До этого должность заместителей министра занимали Али Абдуллаев (первый заместитель), Рахман Гумметов и Ровшан Рустамов.

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Версия на азербайджанском языке Əli Abdullayev Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən çıxarılıb

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