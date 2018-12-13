Акция DaimOnline от Bakcell еще в двух университетах страны

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell организовала специальную акцию для студентов еще двух университетов, в рамках ознакомления молодых пользователей с тарифными пакетами DaimOnline.

Так, в рамках промо-акции компания Bakcell установила специальные стенды "DaimOnline" в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, а также в Азербайджанском техническом университете. Посетив стенд Bakcell, студенты смогли принять участие в различных играх и развлекательных мероприятиях, таких как "Green Box", "Facebook Frame" и "Insta Print", и получить много интересных подарков. Студентам, принявшим участие в акции, была представлена подробная информация о тарифных пакетах "DaimOnline" от Bakcell.

Отметим, что в прошлом месяце Bakcell организовала подобную акцию в Азербайджанском медицинском университете.

Принимая во внимание тот факт, что молодежь любит использовать социальные сети и мессенджеры для общения друг с другом, компания Bakcell разработала специальные тарифы, которые полностью подходят под их нужды. Доступные в трех разных вариантах за абонентскую плату в 6, 10 и 20 AZN в месяц тарифы DaimOnline предоставляют полностью безлимитный доступ к WhatsApp, Facebook и Instagram, а также гигабайты интернета и много внутрисетевых минут. Представив новые тарифные планы DaimOnline с возможностью безлимитного использования самых популярных социальных сетей, Bakcell подарила молодым абонентам широкие возможности для выбора, и полную свободу общения, позволяя им всегда оставаться онлайн.

С более подробной информацией о новых тарифных планах DaimOnline, а также других выгодных и инновационных предложениях Bakcell можно ознакомиться на сайте www.bakcell.com или на официальных страницах мобильного оператора в Facebook и Instagram.