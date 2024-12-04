АИЦР: В Азербайджане внесены изменения в коммунальные данные почти 1,3 млн абонентов

16:53

В Азербайджане внесены изменения в коммунальные данные около 1,3 миллиона абонентов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) при Министерстве цифрового развития и транспорта Рашад Халыгов на I Международном "Caspian Innovation Forum", организованном "Caspian Energy Club" в Баку.

Р. Халыгов отметил, что одной из ключевых проблем цифровизации услуг остается достоверность данных. "Совместно с несколькими государственными органами проведена работа по очистке данных в государственных информационных системах. В результате обновлены и очищены FİN-данные по свыше 13 млн записям", — сообщил он.

Также ведется уточнение данных по коммунальным услугам. "В результате изменений скорректированы данные около 1,3 млн абонентов в Азербайджане", — добавил Халыгов.