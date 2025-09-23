"Золотой мяч" получил форвард ПСЖ Усман Дембеле

Определены лауреаты премии "Золотой мяч" 2025 года.

Как передает Report, церемония награждения прошла в Париже.

Нападающий сборной Франции и клуба ПСЖ Усман Дембеле признан лучшим футболистом года.

Среди женщин обладательницей "Золотого мяча" в третий раз подряд стала игрок сборной Испании и "Барселоны" Айтана Бонмати.

Лучшим молодым футболистом 2025 года выбран полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямал.

Звание лучшего тренера среди мужчин получил наставник ПСЖ Луис Энрике, а среди женщин - главный тренер сборной Англии Сарина Вигман.

Кроме того, приз имени Льва Яшина вручили итальянскому вратарю ПСЖ Джанлуиджи Доннарумме. ПСЖ также признан лучшим клубом года.

Отметим, что в прошлом году лучшим футболистом стал испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри.