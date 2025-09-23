Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    "Золотой мяч" получил форвард ПСЖ Усман Дембеле

    Футбол
    • 23 сентября, 2025
    • 01:23
    Определены лауреаты премии "Золотой мяч" 2025 года.

    Определены лауреаты премии "Золотой мяч" 2025 года.

    Как передает Report, церемония награждения прошла в Париже.

    Нападающий сборной Франции и клуба ПСЖ Усман Дембеле признан лучшим футболистом года.

    Среди женщин обладательницей "Золотого мяча" в третий раз подряд стала игрок сборной Испании и "Барселоны" Айтана Бонмати.

    Лучшим молодым футболистом 2025 года выбран полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямал.

    Звание лучшего тренера среди мужчин получил наставник ПСЖ Луис Энрике, а среди женщин - главный тренер сборной Англии Сарина Вигман.

    Кроме того, приз имени Льва Яшина вручили итальянскому вратарю ПСЖ Джанлуиджи Доннарумме. ПСЖ также признан лучшим клубом года.

    Отметим, что в прошлом году лучшим футболистом стал испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

