İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    "Qızıl top" mükafatının sahibi bəlli olub

    Futbol
    • 23 sentyabr, 2025
    • 01:03
    Qızıl top mükafatının sahibi bəlli olub

    "France Football" nəşrinin ilin ən yaxşı futbolçusu üçün təsis etdiyi "Qızıl top" mükafatının sahibi bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, təqdimetmə mərasimi Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilib.

    Fransa seçməsinin və PSJ klubunun hücumçusu Usman Dembele ilin ən yaxşı futbolçusu adına layiq görülüb.

    Qadınlarda "Qızıl top"a ardıcıl üçüncü dəfə İspaniya yığmasının və "Barselona"nın üzvü Aitana Bonmati layiq görülüb.

    2025-ci ilin ən yaxşı gənc futbolçusu isə İspaniya millisinin və "Barselona" komandasının üzvü Lamin Yamal seçilib.

    İlin ən yaxşı kişi məşqçisi Fransanın PSJ klubunun çalışdırıcısı Luis Enrike və ilin ən yaxşı qadın məşqçisi isə İngiltərə millisinə rəhbərlik edən Sarina Vieqman müəyyən edilib.

    Bundan başqa "Qızıl top"un təltifetmə mərasimində "Lev Yaşin" mükafatı PSJ klubunun italiyalı qapıçısı Canluici Donnarummaya təqdim edilib. Fransanın PSJ klubu ilin ən yaxşı klubu mükafatının qalibi olub.

    Qeyd edək ki, ötən il İngiltərənin "Mançester Siti" komandasının ispaniyalı yarımmüdafiəçisi Rodri ilin ən yaxşı futbolçusu adına layiq görülüb.

    futbolçu
    Foto
    "Золотой мяч" получил форвард ПСЖ Усман Дембеле

    Son xəbərlər

    02:26
    Foto

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Nyu-Yorkda sərgidə iştirak ediblər

    İncəsənət
    01:55

    Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    01:43

    ABŞ dövlət katibi və Suriya prezidenti İsraillə münasibətləri müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    01:03
    Foto

    "Qızıl top" mükafatının sahibi bəlli olub

    Futbol
    01:01

    Sabirabad rayonunda zəlzələ qeydə alınıb

    Hadisə
    00:45

    Quterreş: Fələstin xalqı üçün dövlətçilik mükafat deyil, hüquqdur

    Digər ölkələr
    00:33

    Mahmud Abbas: "HƏMAS Qəzza zolağının idarə olunmasında heç bir rol oynamayacaq"

    Digər ölkələr
    00:29

    Ərdoğan: "Fələstinin tanınması son dərəcə mühüm və tarixi qərardır"

    Digər ölkələr
    00:24
    Foto

    "Blackstone" şirkətinin Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduğu qeyd edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti