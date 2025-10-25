Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    "Зиря" обыграла "Сумгайыт" в 9-м туре Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    • 25 октября, 2025
    • 20:38
    Зиря обыграла Сумгайыт в 9-м туре Премьер-лиги Азербайджана

    Бакинская "Зиря" в 9-м туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу обыграла ФК "Сумгайыт" из одноименного города.

    Как сообщает Report, игра, прошедшая в Баку, завершилась минимальной победой хозяев.

    Единственный гол забил Браим Конате на 37-й минуте.

    После этого результата бакинцы, набрав 16 очков, расположились на третьей строчке, сумгайытцы занимают шестую позицию в турнирной таблице, у них в активе 14 баллов.

    Напомним, что в первом матче дня "Сабах" сыграл вничью с "Араз-Нахчываном" - 2:2. Накануне "Туран Товуз" победил "Карван-Евлах" (2:1), а "Имишли" обыграл "Кяпяз" (3:0). Итоги тура будут подведены 26 октября.

    футбол Премьер-лига Азербайджана "Зиря" ФК "Сумгайыт"
