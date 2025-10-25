"Зиря" обыграла "Сумгайыт" в 9-м туре Премьер-лиги Азербайджана
Футбол
- 25 октября, 2025
- 20:38
Бакинская "Зиря" в 9-м туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу обыграла ФК "Сумгайыт" из одноименного города.
Как сообщает Report, игра, прошедшая в Баку, завершилась минимальной победой хозяев.
Единственный гол забил Браим Конате на 37-й минуте.
После этого результата бакинцы, набрав 16 очков, расположились на третьей строчке, сумгайытцы занимают шестую позицию в турнирной таблице, у них в активе 14 баллов.
Напомним, что в первом матче дня "Сабах" сыграл вничью с "Араз-Нахчываном" - 2:2. Накануне "Туран Товуз" победил "Карван-Евлах" (2:1), а "Имишли" обыграл "Кяпяз" (3:0). Итоги тура будут подведены 26 октября.
Последние новости
20:38
"Зиря" обыграла "Сумгайыт" в 9-м туре Премьер-лиги АзербайджанаФутбол
20:37
ЕС снизит зависимость от Китая в поставках редкоземельных металловДругие страны
20:22
Фото
Установлены личности участников ДТП в Кюрдамире - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
20:14
Глава Центробанка: Франции грозит постепенное долговое удушение из-за дефицита бюджетаДругие страны
19:57
ЦАХАЛ ликвидировал в Ливане командира элитного подразделения "Хезболлах"Другие страны
19:46
WSJ: Трамп хочет превратить ВМС США в "Золотой флот"Другие страны
19:33
Фото
Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях НАТО в ТурцииАрмия
19:15
При стрельбе на западе ФРГ пострадали два человекаДругие страны
19:03