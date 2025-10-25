İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Premyer Liqa: "Zirə" "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    • 25 oktyabr, 2025
    • 20:19
    Misli Premyer Liqasında IX turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Sumqayıt" "Zirə"nin qonağı olub.

    Qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Görüşdəki yeganə qolu 37-ci dəqiqədə Brahim Konate vurub.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 16-ya çatdıran Bakı klubu üçüncü pillədə qərarlaşıb. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi 14 xalla altıncıdır.

    Günün ilk görüşündə "Sabah" "Araz-Naxçıvan"la heç-heçə edib - 2:2.

    Qeyd edək ki, ötən gün "Turan Tovuz" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "İmişli" isə "Kəpəz"i (3:0) məğlub edib. Tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq.

