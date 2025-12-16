WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Yüksək Liqanın VII turunda "Azərreyl" qələbə qazanıb

    Komanda
    • 16 dekabr, 2025
    • 14:20
    Yüksək Liqanın VII turunda Azərreyl qələbə qazanıb

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutub.

    "Murov Az Terminal"la üz-üzə gələn "Azərreyl" 3:0 hesablı qələbəyə sevinib. Görüş "Murov Az Terminal"ın idman zalında baş tutub.

    Qeyd edək ki, tura dekabrın 19-da yekun vurulacaq.

    Yüksək Liqa Voleybol "azərreyl"

