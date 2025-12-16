Yüksək Liqanın VII turunda "Azərreyl" qələbə qazanıb
Komanda
- 16 dekabr, 2025
- 14:20
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutub.
"Murov Az Terminal"la üz-üzə gələn "Azərreyl" 3:0 hesablı qələbəyə sevinib. Görüş "Murov Az Terminal"ın idman zalında baş tutub.
Qeyd edək ki, tura dekabrın 19-da yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
15:01
"Qarabağ" azarkeşlərinə görə cərimələnibFutbol
14:59
Azərbaycanda elektron siqaretlər qadağan olunurMilli Məclis
14:53
Foto
Xocavəndin Sos kəndinə köçürülən 21 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
14:53
Pakistanlı nazir: "Bankların açılması Azərbaycanla ticarət hesablaşmalarını asanlaşdıracaq"Maliyyə
14:49
Rusiyada 5,0 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıbDigər ölkələr
14:47
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının iki sosial layihəsi beynəlxalq mükafata namizəd göstərilibFərdi
14:43
Azərbaycanda avtomobil istehsalının həcmi açıqlanıbSənaye
14:39
Foto
Bərdə heyvan satışı bazarının fəaliyyəti bərpa edilibSağlamlıq
14:37