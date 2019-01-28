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    Клуб "Зиря" совершил очередной трансфер

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Клуб "Зиря" усилил состав новым футболистом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу команды, клуб договорился с Хулио Сесаром Родригез Хименесом

    С парагвайским форвардом заключен контракт на 6 месяцев + 1 год. 

    Последним клубом 29-летнего футболиста был "Депортиво Капиата" (Парагвай). 

    Сегодня клуб также привлек в состав форварда из Кот-д'Ивуара Исмаэла Фофана. 

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