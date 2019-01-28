Клуб "Зиря" совершил очередной трансфер

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Клуб "Зиря" усилил состав новым футболистом.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу команды, клуб договорился с Хулио Сесаром Родригез Хименесом.

С парагвайским форвардом заключен контракт на 6 месяцев + 1 год.

Последним клубом 29-летнего футболиста был "Депортиво Капиата" (Парагвай).

Сегодня клуб также привлек в состав форварда из Кот-д'Ивуара Исмаэла Фофана.