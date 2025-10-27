Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Женская сборная Азербайджана по футболу проведет очередной товарищеский матч

    Футбол
    • 27 октября, 2025
    • 09:30
    Женская сборная Азербайджана по футболу проведет очередной товарищеский матч

    Находящаяся на учебно-тренировочных сборах в Казахстане женская сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередной товарищеский матч.

    Как сообщает Report, подопечные главного тренера Сиясата Аскерова встретятся с командой Казахстана.

    Матч начнется на городском стадионе Шымкента в 13:00 по бакинскому времени.

    Игру будет судить Розиябону Юсупова из Узбекистана.

    Отметим, что на прошедшем 24 октября первом матче между командами сборная Азербайджана одержала победу со счетом 2:1.

    товарищеский матч футбол женская сборная Казахстан
    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün növbəti yoldaşlıq matçını keçirəcək

    Последние новости

    10:24

    Лула да Силва: Соглашение между Бразилией и США будет достигнуто быстрее, чем кто-либо ожидает

    Другие страны
    09:58

    В США обязали Firearms выплатить Украине 20 млн евро за сорванный контракт

    Другие страны
    09:52

    Сборная Азербайджана проведет второй матч в отборочном этапе ЧЕ

    Футбол
    09:51

    Цены на нефть подорожали на фоне позитивных торговых переговоров США-КНР

    Энергетика
    09:46
    Видео

    В Кешле вспыхнул пожар на складе стройматериалов

    Происшествия
    09:40

    В ожидании экономических данных из Германии курс евро к доллару снизился

    Финансы
    09:40

    ЕБРР планирует выделить порядка 90 млн евро на модернизацию водной инфраструктуры Шеки

    Финансы
    09:38

    В поселке Сарай автомобиль сбил насмерть 12-летнюю девочку

    Происшествия
    09:30

    Женская сборная Азербайджана по футболу проведет очередной товарищеский матч

    Футбол
    Лента новостей