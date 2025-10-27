Женская сборная Азербайджана по футболу проведет очередной товарищеский матч
Футбол
- 27 октября, 2025
- 09:30
Находящаяся на учебно-тренировочных сборах в Казахстане женская сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередной товарищеский матч.
Как сообщает Report, подопечные главного тренера Сиясата Аскерова встретятся с командой Казахстана.
Матч начнется на городском стадионе Шымкента в 13:00 по бакинскому времени.
Игру будет судить Розиябону Юсупова из Узбекистана.
Отметим, что на прошедшем 24 октября первом матче между командами сборная Азербайджана одержала победу со счетом 2:1.
Последние новости
10:24
Лула да Силва: Соглашение между Бразилией и США будет достигнуто быстрее, чем кто-либо ожидаетДругие страны
09:58
В США обязали Firearms выплатить Украине 20 млн евро за сорванный контрактДругие страны
09:52
Сборная Азербайджана проведет второй матч в отборочном этапе ЧЕФутбол
09:51
Цены на нефть подорожали на фоне позитивных торговых переговоров США-КНРЭнергетика
09:46
Видео
В Кешле вспыхнул пожар на складе стройматериаловПроисшествия
09:40
В ожидании экономических данных из Германии курс евро к доллару снизилсяФинансы
09:40
ЕБРР планирует выделить порядка 90 млн евро на модернизацию водной инфраструктуры ШекиФинансы
09:38
В поселке Сарай автомобиль сбил насмерть 12-летнюю девочкуПроисшествия
09:30