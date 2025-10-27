Женская сборная Азербайджана по футболу проведет очередной товарищеский матч

Находящаяся на учебно-тренировочных сборах в Казахстане женская сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередной товарищеский матч.

Как сообщает Report, подопечные главного тренера Сиясата Аскерова встретятся с командой Казахстана.

Матч начнется на городском стадионе Шымкента в 13:00 по бакинскому времени.

Игру будет судить Розиябону Юсупова из Узбекистана.

Отметим, что на прошедшем 24 октября первом матче между командами сборная Азербайджана одержала победу со счетом 2:1.