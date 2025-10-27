İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün növbəti yoldaşlıq matçını keçirəcək

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2025
    • 09:16
    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün növbəti yoldaşlıq matçını keçirəcək

    Qazaxıstanda təlim-məşq toplanışında olan qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün növbəti yoldaşlıq görüşünü keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu yığma Qazaxıstanla üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Çimkənd şəhər stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da başlayacaq.

    Matçı Özbəkistandan olan Roziyabonu Yusupova idarə edəcək.

    Qeyd edək ki, komandalar arasında oktyabrın 24-də keçirilən ilk oyunda Azərbaycan millisi 2:1 hesablı qələbə qazanıb.

    Женская сборная Азербайджана по футболу проведет очередной товарищеский матч

