Завершился 3-й тур отборочного этапа Евро-2020

Завершился третий тур отборочного этапа Чемпионата Европы по футболу 2020-го года.

Как передаёт Report, во второй игровой день тура в 5 группах были сыграны 13 матчей. В группах I, J и H были сыграны по 3, в группах C и E - по 2 матча.

В группе C сборная Германии в гостях одолела Беларусь, а Северная Ирландия - Эстонию.

В группе E сборная Азербайджана у себя дома проиграла Венгрии, а Хорватия победила Уэльс. Обе победившие команды с 6 баллами возглавляют группу.

Центральный матч тура состоялся в группе H. Действующие чемпионы мира сборная Франции сыграла на выезде с Турцией. Матч завершился исторической победой хозяев - сборная Турция впервые победила сборную Франции и стала единоличным лидером группы.

В других матчах группы Исландия обыграла с минимальными счётом Албанию, Молдова - Андорру.

В группе I фаворит сборная Бельгии победила Казахстан, а Россия забила 9 безответных мячей сборной Сан-Марино. Шотландия же одолела Кипр.

Фаворит группы J сборная Италии на выезде переиграли Грецию. Лихтенштейн в гостях с крупным счётом проиграл сборной Армении. Босния и Герцеговина, под руководством экс-тренера сборной Азербайджана Роберта Просинечки, проиграла сборной Финляндии.

Евро-2020

Отборочный этап, 3-й тур

8 июня

Группа C

20:00. Эстония - Северная Ирландия - 1:2

22:45. Беларусь - Германия - 0:2

Очки: С.Ирландия - 9 (3 игры) , Германия - 6 (2), Голландия - 3 (2), Эстония - 0 (2), Беларусь - 0 (3).

Группа E

17:00. Хорватия - Уэльс - 2:1

20:00. Азербайджан - Венгрия - 1:3

Очки: Венгрия - 6 (3 игры), Хорватия - 6 (3), Словакия - 3 (2), Уэльс - 3 (2), Азербайджан - 0 (2).

Группа H

17:00. Исландия - Албания - 1:0

20:00. Молдова - Андорра- 1:0

22:45. Турция - Франция - 2:0

Очки: Турция - 9, Франция - 6, Исландия - 6, Албания - 3, Молдова - 3, Андорра - 0.

Группа I

20:00. Россия - Сан-Марино - 9:0

22:45. Бельгия - Казахстан - 3:0

22:45. Шотландия - Кипр - 2:1

Очки: Бельгия - 9, Россия - 6, Шотландия - 6, Кипр - 3, Казахстан - 3, Сан-Марино - 0.

Группа J

20:00. Финляндия – Босния и Герцеговина - 2:0

20:00. Армения - Лихтенштейн - 3:0

22:45. Греция - Италия - 0:3

Очки: Италия - 9, Финляндия - 6, Греция - 4, Босния и Герцеговина - 4, Армения - 3, Лихтенштейн - 0.