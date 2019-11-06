Защитник "Зенита" завершил карьеру в сборной Украины

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Как сообщает Report, об этом 30-летний Ракицкий написал в своём "Инстаграме".

"Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.

Спасибо всем, кто поддерживал, и тем, кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!", - отметил футболист.