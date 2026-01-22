Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Защитник "Карабаха" вошел в топ-5 Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    • 22 января, 2026
    • 10:03
    Защитник Карабаха вошел в топ-5 Лиги чемпионов УЕФА

    Защитник азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Кевин Медина вошел в пятерку лучших игроков общего этапа Лиги чемпионов УЕФА по количеству отборов.

    Как сообщает Report, 32-летний колумбийский футболист занимает 5-е место в соответствующем рейтинге, совершив 52 отбора в матчах общего этапа турнира.

    Лидером списка является Айтор Передес из испанского клуба "Атлетик", на счету которого 68 таких действий. Второе место занимает Одилон Коссуну из итальянской "Аталанты" (56), третьим идет Егор Сорокин из казахстанского "Кайрата" (54), а четвертую позицию занимает Давид Зима из чешской "Славии" (53).

    Отметим, что накануне "Карабах" одержал победу над немецким клубом "Айнтрахт" (Франкфурт) со счетом 3:2 в матче VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

