Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Глава МИД Израиля: Иран ни при каких условиях не должен иметь ядерное оружие

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 13:33
    Глава МИД Израиля: Иран ни при каких условиях не должен иметь ядерное оружие

    Совместные действия Израиля и Соединенных Штатов под руководством американского президента Дональда Трампа отбросили назад ядерные амбиции Ирана.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

    По его словам, это также "способствовало повышению безопасности в регионе".

    Израиль считает, что Иран "ни при каких условиях" не должен владеть оружием массового поражения – ядерным оружием, добавил Саар.

    Гидеон Саар Иран Израиль США ядерное оружие Азербайджано-израильские отношения
    İsrail XİN: İran heç bir şərtlə nüvə silahına malik olmamalıdır
    Israeli FM: Iran must not possess nuclear weapons under any circumstances

    Последние новости

    15:01

    ВСУ ударили по НПЗ "Славянск Эко" в Краснодаре

    Другие страны
    14:53

    ASK и Ассоциация производителей Израиля подписали Меморандум о взаимопонимании - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    14:52

    Азербайджан в 2025 году увеличил экспорт нефти в Грецию почти в 2 раза

    Энергетика
    14:51
    Фото

    Азербайджан обсудил со Всемирным банком реализацию совместных проектов

    Финансы
    14:44
    Фото

    Вернувшимся в села Бадара и Сеидбейли 25 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:40

    В Армении ожидают роста турпотока после открытия границы с Турцией

    В регионе
    14:36

    Вучич: Внеочередные парламентские выборы в Сербии могут состояться осенью

    Другие страны
    14:34

    Амнистия в Азербайджане затронула уже более 12,3 тыс. человек

    Происшествия
    14:28

    Индонезия получила от Франции первые три истребителя Rafale

    Другие страны
    Лента новостей