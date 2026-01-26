Глава МИД Израиля: Иран ни при каких условиях не должен иметь ядерное оружие
Другие страны
- 26 января, 2026
- 13:33
Совместные действия Израиля и Соединенных Штатов под руководством американского президента Дональда Трампа отбросили назад ядерные амбиции Ирана.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
По его словам, это также "способствовало повышению безопасности в регионе".
Израиль считает, что Иран "ни при каких условиях" не должен владеть оружием массового поражения – ядерным оружием, добавил Саар.
