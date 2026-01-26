Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Байрамов проинформировал Саара о процессе нормализации с Арменией

    Внешняя политика
    • 26 января, 2026
    • 13:22
    Байрамов проинформировал Саара о процессе нормализации с Арменией

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал израильского коллегу Гидеона Саара о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

    Как сообщает Report, об этом Байрамов заявил на брифинге, проведенном совместно с Сааром в Баку.

    Он отметил, что предоставил главе МИД Израиля информацию о текущей ситуации на Южном Кавказе.

    "В то же время я проинформировал своего коллегу об исторической встрече в Вашингтоне [8 августа 2025 года]".

    Байрамов также сообщил, что обменялся мнениями с Гидеоном Сааром о восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, возвращении вынужденных переселенцев, а также о минной угрозе.

    Лента новостей