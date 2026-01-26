Байрамов проинформировал Саара о процессе нормализации с Арменией
Внешняя политика
- 26 января, 2026
- 13:22
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал израильского коллегу Гидеона Саара о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Как сообщает Report, об этом Байрамов заявил на брифинге, проведенном совместно с Сааром в Баку.
Он отметил, что предоставил главе МИД Израиля информацию о текущей ситуации на Южном Кавказе.
"В то же время я проинформировал своего коллегу об исторической встрече в Вашингтоне [8 августа 2025 года]".
Байрамов также сообщил, что обменялся мнениями с Гидеоном Сааром о восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, возвращении вынужденных переселенцев, а также о минной угрозе.
