Байрамов проинформировал Саара о процессе нормализации с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал израильского коллегу Гидеона Саара о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом Байрамов заявил на брифинге, проведенном совместно с Сааром в Баку.

Он отметил, что предоставил главе МИД Израиля информацию о текущей ситуации на Южном Кавказе.

"В то же время я проинформировал своего коллегу об исторической встрече в Вашингтоне [8 августа 2025 года]".

Байрамов также сообщил, что обменялся мнениями с Гидеоном Сааром о восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, возвращении вынужденных переселенцев, а также о минной угрозе.