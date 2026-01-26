Гидеон Саар пригласил Байрамова с визитом в Израиль

Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар пригласил главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова посетить с визитом Израиль.

Как сообщает Report, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Байрамовым в Баку.

"С нетерпением жду вас у нас. Я знаю что вместе мы приведем наше стратегическое партнерство к новым высотам", - сказал он.