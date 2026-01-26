Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Гидеон Саар пригласил Байрамова с визитом в Израиль

    Внешняя политика
    • 26 января, 2026
    • 13:22
    Гидеон Саар пригласил Байрамова с визитом в Израиль

    Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар пригласил главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова посетить с визитом Израиль.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Байрамовым в Баку.

    "С нетерпением жду вас у нас. Я знаю что вместе мы приведем наше стратегическое партнерство к новым высотам", - сказал он.

    Ceyhun Bayramov İsrailə səfərə dəvət edilib

    Последние новости

    13:33

    Гидеон Саар: Иран ни при каких условиях не должен владеть ядерным оружием

    Другие
    13:32

    Гидеон Саар высоко оценил роль Азербайджана в продвижении мира в регионе

    Внешняя политика
    13:22

    Гидеон Саар пригласил Байрамова с визитом в Израиль

    Внешняя политика
    13:22

    Байрамов проинформировал Саара о процессе нормализации с Арменией

    Внешняя политика
    13:20

    Израиль намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    13:20

    Байрамов: Азербайджан выступает за мирное решение израильско-палестинского конфликта

    Внешняя политика
    13:17

    Гидеон Саар: Азербайджан и Израиль - страны, стремящиеся к миру

    Внешняя политика
    13:15

    Байрамов: Азербайджан придает большое значение экономическому сотрудничеству с Израилем

    Другие
    13:15

    Матч "Ливерпуль" - "Карабах" обслужит словацкий арбитр

    Футбол
    Лента новостей