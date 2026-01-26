Гидеон Саар пригласил Байрамова с визитом в Израиль
Внешняя политика
- 26 января, 2026
- 13:22
Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар пригласил главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова посетить с визитом Израиль.
Как сообщает Report, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Байрамовым в Баку.
"С нетерпением жду вас у нас. Я знаю что вместе мы приведем наше стратегическое партнерство к новым высотам", - сказал он.
