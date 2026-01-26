Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Цена на серебро выросла на 8,62%

    Финансы
    • 26 января, 2026
    • 13:50
    Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $110 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    Цена на драгметалл выросла на 8,62% и составляла $110,06 за тройскую унцию.

    Затем стоимость серебра замедлила рост до $109,5 за тройскую унцию (+8,06%).

