Цена на серебро выросла на 8,62%
Финансы
- 26 января, 2026
- 13:50
Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $110 за тройскую унцию.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
Цена на драгметалл выросла на 8,62% и составляла $110,06 за тройскую унцию.
Затем стоимость серебра замедлила рост до $109,5 за тройскую унцию (+8,06%).
