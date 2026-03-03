Управление SOCAR получило более $14 млн дохода от ненефтяного экспорта в январе

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало в январе этого года ненефтяную продукцию на $14,4 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Отмечается, что это на $24,3 млн, или в 2,7 раза меньше по сравнению с январем 2025 года.

В январе экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил $268,4 млн.