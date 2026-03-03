Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Управление SOCAR получило более $14 млн дохода от ненефтяного экспорта в январе

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 16:39
    Управление SOCAR получило более $14 млн дохода от ненефтяного экспорта в январе

    Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало в январе этого года ненефтяную продукцию на $14,4 млн.

    Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Отмечается, что это на $24,3 млн, или в 2,7 раза меньше по сравнению с январем 2025 года.

    В январе экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил $268,4 млн.

    SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından yanvarda 14 milyon dollardan çox gəlir əldə edib
    Ты - Король

    Последние новости

    17:03

    Торговый оборот Азербайджана с Израилем сократился более чем на 57%

    Бизнес
    17:01

    В Азербайджане решены земельные вопросы по 11 проектам ВИЭ

    Энергетика
    16:59

    Трамп: Уже поздно для переговоров с Ираном

    Другие страны
    16:58

    Полина Любомирова: Азербайджан становится региональным центром "зеленой" энергетики

    Энергетика
    16:52

    SOCAR Green расширяет портфель по ВИЭ-проектам

    Энергетика
    16:45

    SOCAR Polymer в январе заработала на экспорте $15 млн

    Энергетика
    16:41

    Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах Азербайджана

    Экология
    16:39

    Управление SOCAR получило более $14 млн дохода от ненефтяного экспорта в январе

    Энергетика
    16:38

    Частный сектор Азербайджана почти втрое нарастил ненефтяной экспорт в январе

    Бизнес
    Лента новостей