Управление SOCAR получило более $14 млн дохода от ненефтяного экспорта в январе
Энергетика
- 03 марта, 2026
- 16:39
Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало в январе этого года ненефтяную продукцию на $14,4 млн.
Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Отмечается, что это на $24,3 млн, или в 2,7 раза меньше по сравнению с январем 2025 года.
В январе экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил $268,4 млн.
Последние новости
17:03
Торговый оборот Азербайджана с Израилем сократился более чем на 57%Бизнес
17:01
В Азербайджане решены земельные вопросы по 11 проектам ВИЭЭнергетика
16:59
Трамп: Уже поздно для переговоров с ИраномДругие страны
16:58
Полина Любомирова: Азербайджан становится региональным центром "зеленой" энергетикиЭнергетика
16:52
SOCAR Green расширяет портфель по ВИЭ-проектамЭнергетика
16:45
SOCAR Polymer в январе заработала на экспорте $15 млнЭнергетика
16:41
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах АзербайджанаЭкология
16:39
Управление SOCAR получило более $14 млн дохода от ненефтяного экспорта в январеЭнергетика
16:38