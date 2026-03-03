Полина Любомирова: Азербайджан становится региональным центром "зеленой" энергетики

Азербайджан при поддержке государства становится региональным центром зеленой энергетики.

Как передает Report, об этом заявила директор по развитию бизнеса ACWA POWER Полина Любомирова на заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора и Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

"Азербайджан проходит значительную трансформацию: страна активно развивает зеленые проекты и позиционирует себя как региональный центр "зеленой" энергетики при сильной поддержке правительства", - отметила она.

Любомирова добавила, что в январе этого года была успешно запущена крупнейшая в регионе ветроэлектростанция мощностью 200 МВт, которая обеспечит энергией 300 тыс. домохозяйств. В разработке также находятся каскадная опреснительная установка (300 000 м³ воды в день) и оффшорные ветропроекты совместно с партнерами.

"Мы с нетерпением ждем результатов технико-экономических исследований, которые уже хорошо продвигаются. Участие компании в таких амбициозных и необходимых проектах будет продолжено в будущем", - добавила она.

По словам Любомировой, активы компании, находящиеся в разработке, оцениваются в $119 млрд и имеют общую мощность более 96 ГВт. Ежедневно перерабатывается 9,8 млн кубометров воды. ACWA POWER была основана с миссией предоставлять надежные, доступные и устойчивые решения в области энергии и водоснабжения.

"Проекты компании создают рабочие места, укрепляют локальные цепочки поставок, повышают энергетическую безопасность и сокращают выбросы углерода, а также усиливают роль Азербайджана как моста между ЕС, Ближним Востоком и Центральной Азией", - заключила Полина Любомирова.