Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Полина Любомирова: Азербайджан становится региональным центром "зеленой" энергетики

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 16:58
    Полина Любомирова: Азербайджан становится региональным центром зеленой энергетики

    Азербайджан при поддержке государства становится региональным центром зеленой энергетики.

    Как передает Report, об этом заявила директор по развитию бизнеса ACWA POWER Полина Любомирова на заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора и Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

    "Азербайджан проходит значительную трансформацию: страна активно развивает зеленые проекты и позиционирует себя как региональный центр "зеленой" энергетики при сильной поддержке правительства", - отметила она.

    Любомирова добавила, что в январе этого года была успешно запущена крупнейшая в регионе ветроэлектростанция мощностью 200 МВт, которая обеспечит энергией 300 тыс. домохозяйств. В разработке также находятся каскадная опреснительная установка (300 000 м³ воды в день) и оффшорные ветропроекты совместно с партнерами.

    "Мы с нетерпением ждем результатов технико-экономических исследований, которые уже хорошо продвигаются. Участие компании в таких амбициозных и необходимых проектах будет продолжено в будущем", - добавила она.

    По словам Любомировой, активы компании, находящиеся в разработке, оцениваются в $119 млрд и имеют общую мощность более 96 ГВт. Ежедневно перерабатывается 9,8 млн кубометров воды. ACWA POWER была основана с миссией предоставлять надежные, доступные и устойчивые решения в области энергии и водоснабжения.

    "Проекты компании создают рабочие места, укрепляют локальные цепочки поставок, повышают энергетическую безопасность и сокращают выбросы углерода, а также усиливают роль Азербайджана как моста между ЕС, Ближним Востоком и Центральной Азией", - заключила Полина Любомирова.

    Ты - Король

    Последние новости

    17:03

    Торговый оборот Азербайджана с Израилем сократился более чем на 57%

    Бизнес
    17:01

    В Азербайджане решены земельные вопросы по 11 проектам ВИЭ

    Энергетика
    16:59

    Трамп: Уже поздно для переговоров с Ираном

    Другие страны
    16:58

    Полина Любомирова: Азербайджан становится региональным центром "зеленой" энергетики

    Энергетика
    16:52

    SOCAR Green расширяет портфель по ВИЭ-проектам

    Энергетика
    16:45

    SOCAR Polymer в январе заработала на экспорте $15 млн

    Энергетика
    16:41

    Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах Азербайджана

    Экология
    16:39

    Управление SOCAR получило более $14 млн дохода от ненефтяного экспорта в январе

    Энергетика
    16:38

    Частный сектор Азербайджана почти втрое нарастил ненефтяной экспорт в январе

    Бизнес
    Лента новостей