ЦАХАЛ заявил о завершении серии ударов по инфраструктуре Ирана
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 19:39
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по инфраструктуре Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.
Отмечается, что удары были нанесены в Тегеране и Исфахане.
"ЦАХАЛ наносил удары по промышленным объектам, используемым Ираном для производства оружия, в частности баллистических ракет. В ходе ударов, проведенных параллельно в Исфахане, ЦАХАЛ нанес удары по десятком целей, связанных с комплексом баллистических ракет, включая пусковые установки и места хранения ракет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Израиль продолжит наносить удары по объектам, связанным с баллистическими ракетами Ирана.
Последние новости
20:00
На Бакинской кольцевой загорелся автомобиль, образовался заторПроисшествия
19:55
Китай выступает за дипломатическое урегулирование конфликта вокруг ИранаДругие страны
19:51
Катар нанес удар по Ирану в ответ на атаки по ДохеДругие страны
19:39
ЦАХАЛ заявил о завершении серии ударов по инфраструктуре ИранаДругие страны
19:38
Посольство Азербайджана в Кувейте обратилось к нашим гражданамВнешняя политика
19:30
Фото
Лейла Алиева выступила на сессии "Проекты зеленой энергетики"Внешняя политика
19:25
СМИ: Израиль рассматривает возможность открыть воздушное пространство до выходныхДругие страны
19:22
Азербайджан и Беларусь обсудили двустороннее экономическое сотрудничествоВнешняя политика
19:21
Фото