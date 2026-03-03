ЦАХАЛ заявил о завершении серии ударов по инфраструктуре Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по инфраструктуре Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

Отмечается, что удары были нанесены в Тегеране и Исфахане.

"ЦАХАЛ наносил удары по промышленным объектам, используемым Ираном для производства оружия, в частности баллистических ракет. В ходе ударов, проведенных параллельно в Исфахане, ЦАХАЛ нанес удары по десятком целей, связанных с комплексом баллистических ракет, включая пусковые установки и места хранения ракет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Израиль продолжит наносить удары по объектам, связанным с баллистическими ракетами Ирана.