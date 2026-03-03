Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    ЦАХАЛ заявил о завершении серии ударов по инфраструктуре Ирана

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 19:39
    ЦАХАЛ заявил о завершении серии ударов по инфраструктуре Ирана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по инфраструктуре Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

    Отмечается, что удары были нанесены в Тегеране и Исфахане.

    "ЦАХАЛ наносил удары по промышленным объектам, используемым Ираном для производства оружия, в частности баллистических ракет. В ходе ударов, проведенных параллельно в Исфахане, ЦАХАЛ нанес удары по десятком целей, связанных с комплексом баллистических ракет, включая пусковые установки и места хранения ракет", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что Израиль продолжит наносить удары по объектам, связанным с баллистическими ракетами Ирана.

