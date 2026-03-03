Посольство Азербайджана в Кувейте обратилось к нашим гражданам

С 28 февраля 2026 года воздушное пространство Кувейта остается закрытым в связи с боевыми действиями между США, Израилем и Ираном.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в Кувейте в соцсети X.

"Рекомендуем нашим гражданам внимательно следить за заявлениями официальных органов Кувейта, а также за информацией посольства Азербайджана, строго соблюдать правила безопасности и рекомендации", - говорится в сообщении.

Диппредставительство призывает не доверять информации и слухам из неофициальных источников:

"Учитывая текущую ситуацию, нашим гражданам рекомендуется не покидать места проживания, за исключением случаев крайней необходимости, и по возможности оставаться дома. В случае если на улице будут слышны сигналы тревоги или звуки взрывов, необходимо немедленно укрыться в закрытых и защищенных местах. Падение остатков боеприпасов, обезвреженных в результате мер противовоздушной обороны, может представлять риск для личной безопасности".

В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации граждане могут связаться по прямой горячей линии посольства Азербайджана в Кувейте +965 6095 5596, а также через электронный адрес посольства [email protected].